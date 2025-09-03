Akkora siker lett a Stellar Blade, hogy bővítik a franchise-t

A pénzügyi jelentés a Fő termékek és szolgáltatások című részben részletesen bemutatja a különböző termékek, köztük a Stellar Blade sikereit. Ebben megállapítják, hogy hatékonyan talált új felhasználói bázist és tovább erősítették pozíciójukat globális AAA franchise IP-ként.
Itt írták, hogy különböző kapcsolódó művek fejlesztését tervezik a Stellar Blade IP bővítése érdekében, hogy egy jól megalkotott IP-ként tudja megalapozni magát az egész. Ez nem túl nagy meglepetés, elég csak abba belegondolni, hogy a játék több mint egymillió példányban kelt el PC-n három nap alatt.
Továbbá a Shift Up már nyáron világosság tette, hogy szeretné elkészíteni a Stellar Blade 2-t, igaz, most nem kizárólag egy folytatásról beszéltek, hanem általánosságban bővítésről, ami több mindent jelent.