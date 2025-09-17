Aki a Steamről szeretné indítani az Escape From Tarkovot, annak meg kell venni újra

Az Escape From Tarkov november 15-én végre megjelenik a Steamen, de ha korai felhasználó vagy és remélted, hogy átállhatsz a Valve platformjára, akkor van egy rossz hírünk, ugyanis újra meg kell venni a játékot.
 

A nemrégiben közzétett Steam FAQ szerint ahhoz, hogy az Escape From Tarkovot a Steamen keresztül játszhassuk, meg kell vásárolni a játék bármelyik kiadását a Steamen. Ezután összekapcsolhatjuk a meglévő Battlestate Games fiókunkat a játék aktív példányával a Steam profilhoz.

A játékosok ezt a lépést elég aljasnak tartják, szerintük nincs különösebb érv a Steamen való extra példány megvásárlására. Mivel a Steam-verzió továbbra is a Battlestate indítót használja, egyes kommentelők szerint a Steam-fiókunk használatát vásároljuk meg, nem pedig magát a játékot.

Egyesek azt javasolták, hogy a tiltakozók mégis vegyék meg a játékot, de hagyjanak negatív értékelést a Steamen, majd kérjék vissza a vételárat, így egy centet sem költve, tiltakozva a Battlestate ellen.

There are no excuses for buying an extra Steam copy just to play from an existing account.The developer has the tools to hand out Steam keys to players who already own the game outside Steam- as the developers of POE 2 did etc.
byu/Sovishee inEscapefromTarkov
