Afrikai vadászterülettel bővül a Way of the Hunter

A Tikamoon Plains DLC változatos élőhelyekkel, buja füves területekkel, hatalmas szavannákkal, sivatagokkal és szeles hegyekkel várja, hogy felfedezzük - a Way of the Hunter új kiegészítője hamarosan megjelenik és 3.800 forintba kerül majd.

A síkságon virágzó élettel találkozhatuk: a fekete és kék gnúk a saját élőhelyükön barangolnak, a varacskosdisznók az egyiptomi ludakkal találkoznak a vízlelőhelyeken, a nagy kuduk és az antilopok pedig a szélsőséges környezetben is jól érzik magukat. A vadászat során óvatosnak kell lennünk, nem mi vagyunk az egyetlen ragadozók, a foltos hiénák és oroszlánok is leselkednek.Érdemes lesz megnézni a Way of the Hunter Season Passt, amely tartalmazza a, valamint a már elérhető Aurora Shorest. Mindegyik egy-egy új, hatalmas régiót kínál, új állatokat és fegyvereket, emellett a Way of the Hunter Hunter's Pack is benne van a Season Passban.

