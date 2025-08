A végéhez közelít az Oblivion rajongói remakejének, a Skyblivion fejlesztése

A Skyblivion című rajongói projekt, - amely The Elder Scrolls IV: Obliviont a Skyrim motorjával gondolja újra, - közzétette az átalakítási mod projekt hatodik fejlesztési naplóját, megerősítve, hogy a cél továbbra is a 2025-ös megjelenés, ahogy azt közel két évvel ezelőtt ígérték.

A tavasszal némileg váratlanul megjelent Oblivion Remastered nagyjából be is váltotta a hozzá fűzött reményeket, azonban a több mint egy évtizede folyó Skyblivion projekt továbbra is folytatódik. A két cím egymástól eltérő élményt nyújt majd, hiszen aváltozat.A Skyblivion fejlesztése mostanra a végső szakaszába ért, a friss kedvcsináló szerint már nem csak modern grafikával teremtik újjá, hanem elhozzák azokat az elemeket is, amelyeket 2006-ban, a játék megjelenése előtt kivettek belőle. Például a Sutch nevű helyet, amely egy elpusztult településként kerül bele a Kynareth-kápolnával, így saját védőszentje lesz.Továbbá a Deadlands két biomot fog tartalmazni: a Burn az eredeti játékban is látható, míg a Sever teljesen új, és a The Elder Scrolls Online zónájának stílusából merít ihletet. Bár a Skyblivion még nem áll készen a megjelenésre, a csapat már közel jár és ígéretük szerint legközelebb az Imperial City-t mutatják be.

