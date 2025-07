A Ubisoft Yves Guillemot fiát nevezte ki az új leányvállalat társ-vezérigazgatójának

A Ubisoft az év elején jelentette be a meg nem nevezett leányvállalatot , amely 1,16 milliárd eurós befektetés után részben a Tencent tulajdonába került , ők felügyelik az Assassin's Creedet, a Far Cry-t, a Tom Clancy's Rainbow Sixet és az anyavállalattól függetlenül működik.

Szerdán a Ubisoft Charlie Guillemot-t nevezte ki az új vállalkozás társ-vezérigazgatójának, aki korábban a Ubisoft tulajdonában lévő Owlient mobilos stúdiót vezette, mielőtt távozott, hogy társalapítója legyen a Web3 indie cégnek, az Unaginak, majd az év elején visszatért a Ubisofthoz.Társ-vezérigazgatóként csatlakozik hozzá Christophe Derennes, a cég veteránja, a sikeres montreali stúdió korábbi vezetője, valamint a Ubisoft észak-amerikai ügyvezető igazgatója. A Ubisoft szerint a két vezető fő feladata az lesz, hogy "" és "megteremtsék a megfelelő feltételeket a csapatok számára a legmagasabb szintű működéshez".Charlie Guillemot a The Variety-nek elmondta, ő valóban Yves fia, ez nem titok, de az elmúlt 10 évben a Ubisofton belül és kívül is tapasztalatot szerzett, csapatokat vezetett, márkákat irányított és szerinte most nem a neve számít, hanem az előtte álló munka.