A Two Point Hospital az Epic Games Store aktuális ajándéka

Ismét egy nagyszerű játékot zsebelhetünk be az Epic Games Store-ról, lévén teljesen ingyen adják most egy hétig a Sega kiadásában és a Two Point Studios fejlesztésében elkészült Two Point Hospital című kórházas tycoont.

A játékban lehetőségünk nyílik felépíteni saját kórházunkat, amit ügyesen lavírozva fokozatosan fejleszthetünk majd, így egyre több beteg fordul majd hozzánk, ami még több pénzt, illetve még több lehetőséget ad a kezünkbe egészségügyi intézményünk kapcsán. Two Point Hospital annyira összetett, hogy nemcsak az egyes szakágakhoz kapcsolódó beállításokat adhatjuk meg, hanem többek között még a kórház kinézetét is megszabhatjuk, nem mellesleg pedig a promóció részeként 11 ezer forintot spórolhatunk.