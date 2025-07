A The Walking Dead három népszerű karaktere is bekerül a Dead by Daylightba

A Behaviour Interactive megerősítette, hogy milyen karakterekkel bővül július 29-én a Dead by Daylight , amihez a kérdéses időpontban elérhetővé válik a régóta várt The Walking Dead crossover esemény.

Ennek részeként a széria három ikonikus szereplője kerül majd be a játékba, így, sőt Rick és Daryl esetében az eredeti szinkronszínészek biztosítják majd a hangsávokat, ami még tovább növeli az autentikus jelleget.Rick és Michonne esetében mindemellett teljesen egyedi öltözetek megjelenése is várható, sőt érkezik egy új pálya is, amelyet állítólag a The Walking Dead néhány ikonikus helyszíne, illetve eleme ihletett, szóval minden tekintetben a rajongók kedvére akarnak tenni a készítők.