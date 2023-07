A The Last Of Us az első élőszereplős játék-adaptáció, ami jelentős számú Emmy-jelölést kapott

Az HBO The Last of Us című sorozata - többek között a legjobb drámasorozat, színész (Pedro Pascal) és színésznő (Bella Ramsey) díjaival - az első élőszereplős videojáték-adaptáció, amely jelentős számú jelölést kapott a legfontosabb hollywoodi díjátadók történetében.

A videojátékok filmes és sorozatos adaptációi sokkal gyakoribbak voltak, mint gondolnánk, azonban a legsikeresebbek sem közelítették meg azt, amit most a. A játékot megjelenésekor a mély és kifinomult történetmesélése miatt méltatták és a sorozat készítői is erre helyezték a hangsúlyot, ahelyett, hogy a zombigyilkos élményeket idézték volna fel.A Netflixes Arcane , amely a League of Legendsen alapul 2022-ben a legjobb animációs műsornak járó Emmy-díjat nyerte el az első évadért, a Fekete tükör: Bandersnatch interaktív film 2019-ben nyerte el a tévéfilmnek járó Emmy-díjat. A The Last of Us most azonban nagyságrendekkel meghaladta az eddigi videojáték-adaptációk jelöléseit, az a kérdés, ezekből mennyit gyűjt be.