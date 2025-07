A Sucker Punch visszatérne az Infamous-sorozathoz

Bár manapság leginkább a Ghost of Tsushima miatt emlegetik a nevüket, azért a hozzánk hasonló vén rókák jól emlékeznek a Sucker Punch kapcsán az Infamous-sorozatra, aminek a visszatérését nagyon sokan várják.

Most pedig felcsillant a remény, hogy végre történhet valami, Nate Fox, a Sucker Punch kreatív igazgatója ugyanis a Game Informer magazinnak egy interjúban elmondta, hogy, sőt a trilógia újrakiadása is kedvére való lenne.Egyelőre azonban semmi sincs fejlesztés alatt, aminek az oka abban keresendő, hogy a Sucker Punch játékról-játékra halad a fejlesztésekkel, és jelenleg minden erővel a Ghost of Yotei elkészítésére koncentrálnak. Utána azonban nem kizárt, hogy az Infamous visszatérése jöhet majd!