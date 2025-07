A Subnautica 2 kirúgott vezető fejlesztői beperelik a kiadó Kraftont

Subnautica 2 fejlesztési története újabb fordulatot vett: a fejlesztő Unknown Worlds kirúgott vezetői jogi lépéseket jelentettek be a Krafton ellen, miután a kiadó megosztott egy közleményt, amelyben őket a játék "elhagyásával" vádolja.

Múlt héten a Krafton váratlanul bejelentette, hogy "lecseréli" az Unknown Worlds vezetői csapatának három kulcsfontosságú tagját, köztük a stúdió alapítóját és az eredeti Subnautica rendezőjét. Később kiderült az is, hogy 2026-ra csúszik a megjelenés, de megnyugtatásul a Krafton kiadott egy új trailert, majd azzal vádolta Charlie Clevelandet és társait, hogy elhagyták a felelősségüket.A kiadó azt állítja, többször kérték Clevelandet és Max McGuiret, hogy folytassák játékvezetői, illetve technikai igazgatói szerepüket, de mindketten elutasították ezt. Mindezek többszörös irányzavart és jelentős késéseket okoztak a projekt teljes ütemtervében és még a korai hozzáférésű verzió is sovány.Cleveland most a Krafton nyilatkozatára jogi lépéseket jelentett be,, többek között a díjazás megoszlásáról is.

