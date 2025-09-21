A Steam hibája meghiúsította egy nagyon várt indie játék sikeres rajtját

linux
mac
pc
2025. szeptember 21.
Botyi profilja, adatai
Botyi
A Planet Centauri fejlesztői elárulták, hogy a Steam Early Access programján keresztül elérhető cím öt nap alatt mindössze 581 példányban kelt el tavaly decemberben, ami elenyésző ahhoz képest, hogy közel 150 ezer kívánságlistán szerepelt.
 

Ez, valamint az, hogy a cím nem jelent meg a Steam "Új és figyelemre méltó" részében, arra késztette a fejlesztőket, hogy elgondolkodjanak, mi lehetett a baj. Végül a csapat kapott egy e-mailt, amelyben a Steam elismerte, hogy egy hiba, - amely 2015 óta kevesebb mint 100 játékot érintett, - megakadályozta a kívánságlista értesítő e-mailek elküldését.

A kár azonban hatalmas volt, mivel a Planet Centauri nem tudta átlépni a 100 egyidejű felhasználót sem. Kárpótlásként a Steam felajánlotta, hogy a 2D-s sandboxot felveszik a "Napi ajánlatok" listájára, így az indie játék 24 órás időtartamra nagyobb láthatóságot kapna.

Ennek ellenére a fejlesztők azt írták, hogy új projektet indítottak, mivel pénzügyileg lehetetlen tovább folytatni a Planet Centaurit és az egyetlen lehetőségük az, hogy továbblépjenek.

This is how Steam can ruin more than 10 years of your work
byu/PlanetCentauri ingamedev
1 hozzászólás

neblancsi

40 perce

szerkesztve

válasz erre
 

