A Steam hibája meghiúsította egy nagyon várt indie játék sikeres rajtját

Ez, valamint az, hogy a cím nem jelent meg a Steam "Új és figyelemre méltó" részében, arra késztette a fejlesztőket, hogy elgondolkodjanak, mi lehetett a baj. Végül a csapat kapott egy e-mailt, amelyben a Steam elismerte, hogy egy hiba, - amely 2015 óta kevesebb mint 100 játékot érintett, - megakadályozta a kívánságlista értesítő e-mailek elküldését.
A kár azonban hatalmas volt, mivel a Planet Centauri nem tudta átlépni a 100 egyidejű felhasználót sem. Kárpótlásként a Steam felajánlotta, hogy a 2D-s sandboxot felveszik a "Napi ajánlatok" listájára, így az indie játék 24 órás időtartamra nagyobb láthatóságot kapna.
Ennek ellenére a fejlesztők azt írták, hogy új projektet indítottak, mivel pénzügyileg lehetetlen tovább folytatni a Planet Centaurit és az egyetlen lehetőségük az, hogy továbblépjenek.
