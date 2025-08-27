A Star Citizen rendezője szerint a GTA 6 mellett az űrszimulátor lesz a legnagyobb AAA játék

pc
2025. augusztus 27.
22129
Botyi profilja, adatai
Botyi
A Star Citizen közel egymilliárd dollárt (342 milliárd 613 millió forint) gyűjtött össze anélkül, hogy bemutatta volna a teljes játékot, amiről ismét homályosan fogalmazott Chris Roberts, a Star Citizen rendezője.
 

A La Pressenak adott legutóbbi interjújában Chris Roberts elmondta, hogy a stúdió 2027-es, vagy 2028-as megjelenést tűzött ki célul, a játék egyjátékos verziója, a Squadron 42 2026-ban fog megjelenni, ugyanabban az évben, mint a GTA 6.

Míg a legtöbb stúdió el akarja kerülni a megjelenést ebben az időszakban, Robers elmondta, hogy nem aggódik amiatt, hogy a Star Citizen háttérbe szorulna. "Reméljük, hogy ez is majdnem olyan nagy esemény lesz, mint a Grand Theft Auto 6. A GTA 6 mellett valószínűleg ez a legnagyobb költségvetésű AAA-játék."

Az biztos, hogy a Star Citizen fejlesztésére rengeteg pénzt gyűjtöttek össze és a költségvetése biztosan felveszi a versenyt a valaha készült legdrágább játékokkal.
Star Citizen közel egymilliárd dollárt (342 milliárd 613 millió forint) gyűjtött össze anélkül, hogy bemutatta volna a teljes játékot, amiről ismét homályosan fogalmazott Chris Roberts, a Star Citizen rendezője.'>
nincs még hozzászólás

Star Citizen
19.000 Ft-tól
kövesd a játékot!
 

kapcsolódó hírek, cikkek

A Star Citizen közösségi gyűjtése újabb mérföldet ért el

A Star Citizen közösségi gyűjtése újabb mérföldet ért el

A Star Citizen már 292 milliárd forintnyi dollárt gyűjtött össze

A Star Citizen már 292 milliárd forintnyi dollárt gyűjtött össze

Szinte hihetetlen, de a Star Citizen már a célvonalnál van

Szinte hihetetlen, de a Star Citizen már a célvonalnál van

legutóbbi hozzászólások
 

Mivel játszol PC-n?
686432 10

VS
Egér + bill
Kontroller
marco profiljaBotyi profilja