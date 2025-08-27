A Star Citizen rendezője szerint a GTA 6 mellett az űrszimulátor lesz a legnagyobb AAA játék

A La Pressenak adott legutóbbi interjújában Chris Roberts elmondta, hogy a stúdió 2027-es, vagy 2028-as megjelenést tűzött ki célul, a játék egyjátékos verziója, a Squadron 42 2026-ban fog megjelenni, ugyanabban az évben, mint a GTA 6.
Míg a legtöbb stúdió el akarja kerülni a megjelenést ebben az időszakban, Robers elmondta, hogy nem aggódik amiatt, hogy a Star Citizen háttérbe szorulna. "Reméljük, hogy ez is majdnem olyan nagy esemény lesz, mint a Grand Theft Auto 6. A GTA 6 mellett valószínűleg ez a legnagyobb költségvetésű AAA-játék."
Az biztos, hogy a Star Citizen fejlesztésére rengeteg pénzt gyűjtöttek össze és a költségvetése biztosan felveszi a versenyt a valaha készült legdrágább játékokkal.