A Sports Interactive szerint a Football Manager soha nem volt ennyire népszerű

2025. szeptember 21.
Botyi profilja, adatai
Botyi
Annak ellenére, hogy az FM25 soha nem jelent meg mivel törölték és negatív hangulat övezte a sorozatot, a Football Manager még soha nem volt ilyen népszerű - állítja Miles Jacobson stúdióvezető az Eurogamernek adott interjújában.
 

Elmondása szerint 5-6 évvel ezelőtt ünnepelték először a kétmilliós játékosszámot, aztán befogadták az előfizetéses platformokat. Amikor utoljára ellenőrizte, 19,09 millió játékosuk volt, közülük 7,5 millió több mint öt órát játszottak.

A Football Manager 2024 szinte minden platformon elérhető: az előző és jelenlegi generációs konzolokon, PC-n és mobilokon, valamint több előfizetéses szolgáltatáson is. Jacobson szerint az FM24 átlagos játékideje 118 óra, beleszámolva azokat is, akik csak egy órát játszottak, majd abbahagyták.

A stúdió november 4-én adja ki a Football Manager 2026-ot, amely a sorozat eddigi leghosszabb fejlesztési ciklusát jelenti, ez egybeesik a sorozat által korábban használt saját fejlesztésű motor lecserélésére a Unity-re.
Football Manager 26
