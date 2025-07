A Sony pert indított a Tencent ellen a Light of Motiram miatt

Mikor a Tencent bemutatta a Light of Motiram című videojátékát, mindenki azonnal levágta, hogy ez itt egy pofátlan Horizon-nyúlás, amihez lesz néhány szava a Sony-nak, és ahogyan azt sokan megjósolták: lett is.

A japánok ugyanis most pert indítottak a Tencent ellen, hiszen egyértelmű párhuzamokat ápol a játékmenet, a történetmesélés és a művészeti elemek tekintetében.Hogy a Tencent meg tudja-e védeni magát, azt egyelőre még nehéz lenne eldönteni, ellenben tudni kell, hogy a csapat korábban ajánlatot tett a Sony-nak egy új Horizon-játékon való együttműködésnek, azonban a japánok nem kértek belőle, és alighanem így született a Light of Motiram , amivel most csúnyán megüthetik a bokájukat az alkotók.