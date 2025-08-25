A Silent Hill f producere ragaszkodik hozzá, a játék akció-horror lesz, nem soulslike

A Silent Hill sorozat producere, Motoi Okamoto "álszentnek" nevezte a hamarosan megjelenő Silent Hill f és a soulslike játékok közötti összehasonlításokat, sőt szerinte ezek közül sok elem valójában a klasszikus Silent Hill játékokból származik.

A magyarázatra azért volt szükség, mert a hivatalos anyagok szerint a harcok nagyobb hangsúlyt fektetnek a közelharcra és akcióorientáltabbak lesznek, mint például a tavaly megjelent Silent Hill 2 Remake esetében. Emiatt a felhasználók egy része aggodalmát fejezte ki az ellenségek reakcióival, az elhasználódó fegyverekkel és a soulslike főellenségekkel kapcsolatban.Most az IGN-nek adott interjújában Okamoto hangsúlyozta, hogy ajátékokra jellemző. Meglátása szerint ez egy kicsit félrevezető címke, hiszen a mai játékosok meglátják, hogy van egy állóképességi mérő, egy kitérési lehetőség és azt mondják: "Oké, ez egy soulslike."Elmondta, ezek a dolgok nem új keletűek és nem kizárólag a soulslike játékokra jellemzőek, már nagyon régóta részét képezik az akció-horror játékoknak, amit ők is készítenek.