A Rocksteady szerződtetett egy Assassin's Creed-veteránt új játékához

A Suicide Squad: Kill the Justice League bukását követően várható volt, hogy a fejlesztő Rocksteady Studios bizonyos mértékű személyzeti változásokon fog átesni, a pletykák szerint azóta egy új címen dolgoznak, aminek megtalálták a rendezőjét.

Az új alkalmazott Bill Money, a Ubisoft korábbi veteránja, aki az Ubisoft Singapore játékrendezőjeként dolgozott az Assassin?s Creed Mirage, a Valhalla és az Origins fejlesztésein. Money új munkáját a LinkedIn-profilja is megerősíti, amelyben új beosztását, a Rocksteady játékrendezői pozícióját írja, amelyet 2025 júliusától lát el.Nem ez Money első együttműködése a Warner Bros-szal: a fejlesztő 2011 augusztusától 2014 júliusáig a WB Games Montreal tervezési igazgatójaként dolgozott. Ottani projektjei között szerepelt a LEGO: Legends of Chima Online (mobil), a Cartoon Universe (mobil) és a Batman: Arkham Origins (PS3, Xbox 360, Wii U, PC).Bár nem tudni, hogy pontosan min dolgozik Money, az a tény, hogyés többször is felmerült a pletyka, hogy a Rocksteady egy új, egyjátékos Batmanen dolgozik, nem nehéz másra gondolni.