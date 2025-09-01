A Rocksteady szerződtetett egy Assassin's Creed-veteránt új játékához

Az új alkalmazott Bill Money, a Ubisoft korábbi veteránja, aki az Ubisoft Singapore játékrendezőjeként dolgozott az Assassin?s Creed Mirage, a Valhalla és az Origins fejlesztésein. Money új munkáját a LinkedIn-profilja is megerősíti, amelyben új beosztását, a Rocksteady játékrendezői pozícióját írja, amelyet 2025 júliusától lát el.
Nem ez Money első együttműködése a Warner Bros-szal: a fejlesztő 2011 augusztusától 2014 júliusáig a WB Games Montreal tervezési igazgatójaként dolgozott. Ottani projektjei között szerepelt a LEGO: Legends of Chima Online (mobil), a Cartoon Universe (mobil) és a Batman: Arkham Origins (PS3, Xbox 360, Wii U, PC).
Bár nem tudni, hogy pontosan min dolgozik Money, az a tény, hogy korábban Batman Arkham játékon dolgozott és többször is felmerült a pletyka, hogy a Rocksteady egy új, egyjátékos Batmanen dolgozik, nem nehéz másra gondolni.