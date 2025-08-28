A Psychonauts 2, a Stardew Valley és a Viewfinder jön a PS Plus előfizetőknek

A Sony bejelentette a PS Plus szeptember havi ingyenes három játékát, amelyek Premium, Extra és Essential előfizetők számára elérhetők, ez a Psychonauts 2, a Stardew Valley és a Viewfinder.

Your PlayStation Plus Monthly Games for September:



???? Psychonauts 2

???? Stardew Valley

???? Viewfinder



All playable from Sept 2. More details: https://t.co/rH1YyAnyIW pic.twitter.com/I5tLLnj6Dt — PlayStation (@PlayStation) August 27, 2025