A Psychonauts 2, a Stardew Valley és a Viewfinder jön a PS Plus előfizetőknek

2025. augusztus 28.
A Sony bejelentette a PS Plus szeptember havi ingyenes három játékát, amelyek Premium, Extra és Essential előfizetők számára elérhetők, ez a Psychonauts 2, a Stardew Valley és a Viewfinder.
 

A három cím szeptember másodikán érkezik, a farmszimulátor Stardew Valley közel tíz évvel ezelőtt debütált és töretlen a népszerűsége. Idén januárban a játék alkotója, Eric Barone elárulta, hogy tavaly decemberig a Stardew Valley több mint 41 millió példányban kelt el a különböző platformokon.

A Psychonauts 2 a Double Fine csapatától származik és a 2021-es megjelenésekor elsöprő sikert aratott. Ebben a platform-kalandjátékban furcsa küldetések és összeesküvések keverednek, miközben veszélyt, izgalmat és nevetést kínál.

Végül itt van a Viewfinder, egy puzzle játék, amelyben kételkednünk kell az érzékelésünkben, újra kell definiálnunk a valóságot és át kell alakítaniuk a világot, mindezt egy kamerával.

petrovicsz

20 perce

Psychonauts 2-nek nagyon örülök!

