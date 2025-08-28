A Psychonauts 2, a Stardew Valley és a Viewfinder jön a PS Plus előfizetőknek

A három cím szeptember másodikán érkezik, a farmszimulátor Stardew Valley közel tíz évvel ezelőtt debütált és töretlen a népszerűsége. Idén januárban a játék alkotója, Eric Barone elárulta, hogy tavaly decemberig a Stardew Valley több mint 41 millió példányban kelt el a különböző platformokon.
A Psychonauts 2 a Double Fine csapatától származik és a 2021-es megjelenésekor elsöprő sikert aratott. Ebben a platform-kalandjátékban furcsa küldetések és összeesküvések keverednek, miközben veszélyt, izgalmat és nevetést kínál.
Végül itt van a Viewfinder, egy puzzle játék, amelyben kételkednünk kell az érzékelésünkben, újra kell definiálnunk a valóságot és át kell alakítaniuk a világot, mindezt egy kamerával.
Your PlayStation Plus Monthly Games for September:— PlayStation (@PlayStation) August 27, 2025
???? Psychonauts 2
???? Stardew Valley
???? Viewfinder
All playable from Sept 2. More details: https://t.co/rH1YyAnyIW pic.twitter.com/I5tLLnj6Dt