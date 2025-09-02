A Paramount-nál készül a Call of Duty mozifilm

22 évvel a kezdet után a Call of Duty-franchise hollywoodi filmet kap az Activision és a Paramount közötti megállapodásnak köszönhetően, sajnos az adaptációról semmit sem tudunk, csak annyit, hogy élőszereplős lesz.

A két vállalat közös nyilatkozatában azt írja, a partnerség célja, hogy a legendás Call of Duty univerzumot életre keltsék a nagyképernyőn, és ezzel felejthetetlen moziélményt nyújtsanak a rajongóknak világszerte. A filmről semmi konkrétumot nem közöltek, se rendezőt, se szereplőgárdát, se premierdátumot.Maga a Call of Duty minden idők egyik legnagyobb videojáték-sorozata, világszerte több mint 500 millió eladott példánnyal. Az alkotók célja, hogy a rajongók számárafelhasználásával, miközben kiterjeszti a világát egy teljesen új közönségre.Megjegyezték, mindkét vállalat elkötelezett abban, hogy tiszteletben tartsák a márka gazdag narratíváját és jellegzetes stílusát.