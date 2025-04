A Nightdive Studios Xbox 360 és PS3 játékokat élesztene fel

Miután a Nightdive Studios elsajátította a korai 3D-s játékok remasterelésének tudományát, tovább akar lépni, a VGC-nek a stúdió vezetői elmondták, hogy szívesen vállalnák az Xbox 360 és PS3 korszakából származó címek felújítását.

A Nightdive számos retró játék modern platformra történő átültetéséért felelős, többek között az I Have No Mouth, I Must Scream, The Thing és Star Wars: Dark Forces . Most a stúdió szeretné bővíteni katalógusát olyan játékokkal, amelyek kizárólag Xbox 360-ra és PS3-ra készültek el anno.A Nightdive stúdió vezetője, Stephen Kick és az üzletfejlesztési igazgató, Larry Kuperman elmondta, hogy készen állnak erre a feladatra, a dolgok azonban. Példaként a Haze című shootert hozták fel, a megoldás szerintük az, hogy el kell menni az eredeti alkotókhoz és átbeszélni, mit lehetne másképp csinálni.Az eredetileg PS3-ra kiadott játékok portolása és emulálása a konzol egyedi rendszerarchitektúra miatt különleges kihívásokkal jár, ami már annak idején is akadályozta a játékfejlesztést, de a Nightdive bízik benne, hogy sikerülni fog ezt áthidalni.