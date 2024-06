A New Vegas egyik ikonikus karaktere is felbukkan a Fallout TV-sorozat második évadában

Az első szezon népszerűsége után már nem kérdés egy ideje, hogy érkezik a Fallout televíziós sorozat második évada, ami New Vegas városában játszódik majd, és a hasonló címmel megjelent videojáték ihlette.

Graham Wagner showrunner a Variety magazin munkatársainak ráadásul most megerősítette, hogy a második évadban egy a játékból jól ismert karakter is visszatérhet majd a képernyőre, lévén itt lesz velünk Robert House, vagy más néven Mr. House, aki már felbukkant az első évad utolsó epizódjában, mint cameo.Graham szerint azonban, ami nagyon sok kérdést megválaszolhat róla a játékhoz kapcsolódóan is, hiszen Mr. House kapcsán azért maradt még néhány kérdéses pont.