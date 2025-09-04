A Monument Valleyt szedhetjük ingyen az Epic Gamesről

A PC-re 2022-ben megjelent Monument Valley egy nyugtató puzzle, amelyben egy rejtélyes világban kalandozhatunk, változó útvonalakkal és titokzatos emlékművekkel. Ha a Monument Valleyt hozzáadjuk az Epic Games könyvtárunkhoz, akkor természetesen az akció lejárta után is megtarthatjuk.
Teljes áron a Monument Valley abszolút megfizethető az Epicnél, 3750 forintba kerül, szóval ez az ingyenes ajánlat nem egy hatalmas megtakarítás, de egy új játék ingyenes megszerzése mindig örömteli. A Monument Valley egyébként egy közkedvelt cím, 89-es Metacritic-értékeléssel rendelkezik, ugyanakkor a játékidő meglehetősen rövid, körülbelül 2 óra.