A Monument Valleyt szedhetjük ingyen az Epic Gamesről

pc
2025. szeptember 04.
Botyi profilja, adatai
Botyi
Kevés kedvezmény jobb, mint az Epic Games heti ingyenes ajánlatai, ezúttal egy egész sorozatot inspiráló, népszerű indie játékot szerezhetünk be külön költségek nélkül, méghozzá a Monument Valleyt.
 

A PC-re 2022-ben megjelent Monument Valley egy nyugtató puzzle, amelyben egy rejtélyes világban kalandozhatunk, változó útvonalakkal és titokzatos emlékművekkel. Ha a Monument Valleyt hozzáadjuk az Epic Games könyvtárunkhoz, akkor természetesen az akció lejárta után is megtarthatjuk.

Teljes áron a Monument Valley abszolút megfizethető az Epicnél, 3750 forintba kerül, szóval ez az ingyenes ajánlat nem egy hatalmas megtakarítás, de egy új játék ingyenes megszerzése mindig örömteli. A Monument Valley egyébként egy közkedvelt cím, 89-es Metacritic-értékeléssel rendelkezik, ugyanakkor a játékidő meglehetősen rövid, körülbelül 2 óra.
1 hozzászólás

Eltohn

7 perce

Igazán minőség game!

válasz erre
Monument Valley
2.700 Ft-tól
kövesd a játékot!
 

