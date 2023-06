A Metal Gear Solid Delta: Snake Eater a PS2-es kiadás hangfelvételeit használja majd

Múlt héten a Konami elárulta, hogy a készülő címben "az eredeti szinkronszereplők lesznek a főszereplők", amit sokan úgy értelmeztek, hogy a stúdió visszahozza a színészeket, hogy új felvételekkel járuljanak hozzá a remakehez.

A Konami kommunikációs vezetője, Tommy Willimas azonban tisztázta, hogy egyszerűen csak az, változtatások nélkül - ezt a The Vergenek árulta el, miután volt egy kis zűrzavar.A Konami valószínűleg hozzáfér a tömörítetlen adatokhoz, így a minőség jobb, mint a PS2-n volt, de az még nem egyértelmű, hogy lesz-e finomhangolás. Mivel a Metal Gear Solid Delta: Snake Eater az eredeti szinkronhangokat használja, ez azt jelenti, hogyDavid Hayter lesz Naked Snake,Jim Piddock Zero őrnagy,Heather Halley Para-Medic,James Mathis III Sigint,Lori Alan The Boss,Neil Ross Volgin ezredes,Josh Keaton Ocelot,Gregg Berger The Pain,Michael Bell The Fear,J. Grant Albrecht The End,Richard Doyle The Fury,David Thomas The Sorrow,Brian Cummings SokolovJim Ward Granin igazgató,Charlie Schlatter Raikov őrnagy,Richard McGonagle Johnson elnökés Jesse Corti a parancsnok.