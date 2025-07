A megjelenéskor kihagyhatja az Xboxot a No Rest for the Wicked, az Ori alkotóinak új játéka

Az Ori-sorozat után egy új játékot hoz tető alá a Moon Studios csapata, amely No Rest for the Wicked címmel egy igazi különlegességnek érkezik, azonban úgy tűnik, hogy a megjelenéskor mellőzi majd az Xboxot.

Minderről Thomas Mahler, a játék rendezője beszélt a Twitteren keresztül, aki konkrétan kiemelte, hogy, és bár Thomas nem konkretizálta a dolgot, azért ne feledjük el, hogy hivatalos személytől származott. No Rest for the Wicked esetében tehát a PS5 és a Nintendo Switch 2 a hivatalosan megerősített platformok, de a PC-s változat miatt sem kell aggódnunk, sőt a játék tavaly óta korai hozzáférésben már el is érhető a Steamen.