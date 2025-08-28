A Make Way és a Machinarium az Epic Games eheti ingyen játéka

Az Epic Games folytatja hagyományát és újabb ingyenes címekkel jelentkezik: ezúttal két játékot gyűjthetünk be, a point-and-click klasszikust, a Machinariumot és a kaotikus többjátékos, felülnézetes versenyzős játékot, a Make Wayt.
 

A Machinariumban Josef, egy aranyos kis robotot követhetünk nyomon, aki elrabolt barátnőjét próbálja megmenteni. Útközben gyönyörű, kézzel rajzolt környezeteket fedezhetünk fel és rejtvényeket oldhatunk meg.

A Make Way a versenyzést vad, kiszámíthatatlan élménnyé változtatja, ahol a játékosok menet közben építik a pályát. A Machinariumot és a Make Wayt egyszerűen beszerezhetjük az Epic áruházából, a fizetésnél pedig nem fog összeget kiírni.

Ezeket szeptember 4-ig szerezhetjük meg díjmentesen, az áruház szerint ezt követően a Monument Valley és a The Battle of Polytopia következik a sorban.
