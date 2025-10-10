A Little Nightmares 3-nál csak a Battlefield 6 fogy jobban a Steamen

2025. október 10.
Botyi
A mai napon nem csak a Battlefield 6 jelent meg, hanem a Little Nightmares 3 is és a horror-platformer elég stabilnak néz ki: a Steamen néhány órával ezelőtt a harmadik legkelendőbb játék volt, azóta lehagyta az EA Sports FC 26-ot is.
 

A co-op módot ért aggodalmak ellenére a Little Nightmares 3 rendkívül jól fogy és jelenleg a második legkelendőbb játék a Steamen. Az első helyen a Battlefield 6 áll, ami azért nem meglepő, tekintve, hogy hatalmas marketinget kapott és egy nagy cég áll mögötte.

Az EA lövöldéje valószínűleg egy ideig az első helyen marad, ennek ellenére nagyon lenyűgöző, hogy a Little Nightmares 3 ott van mögötte, vagyis az azt jelenti, hogy jelenleg ez a legkelendőbb indie játék. A megjelenéssel együtt jött egy day one patch, ami hibákat javít, ezekre a kritikusok is felhívták a figyelmet.

