A Little Nightmares 3-nál csak a Battlefield 6 fogy jobban a Steamen

A co-op módot ért aggodalmak ellenére a Little Nightmares 3 rendkívül jól fogy és jelenleg a második legkelendőbb játék a Steamen. Az első helyen a Battlefield 6 áll, ami azért nem meglepő, tekintve, hogy hatalmas marketinget kapott és egy nagy cég áll mögötte.
Az EA lövöldéje valószínűleg egy ideig az első helyen marad, ennek ellenére nagyon lenyűgöző, hogy a Little Nightmares 3 ott van mögötte, vagyis az azt jelenti, hogy jelenleg ez a legkelendőbb indie játék. A megjelenéssel együtt jött egy day one patch, ami hibákat javít, ezekre a kritikusok is felhívták a figyelmet.