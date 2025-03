A legendás Mátrix sztárja is szerepet kapott a The Last of Us TV-sorozatban

A Variety beszámolója szerint egy igencsak nagy nevű színész csatlakozik a The Last of Us televíziós sorozat második évadához, egy igazi legenda, aki egy régóta várt karaktert, Eugene-t formázza majd meg a vásznon.

Hogy kire esett a készítők választása? Egészen pontosan Joe Pantolianóra, aki évtizedek óta meghatározó szereplője a nagy filmes produkcióknak, így láthattuk őttöbbek között.Craig Mazin, a széria shorunnere szerint Eugene karaktere olyan sok lehetőséget kínált számukra, mint korábban Bill és Frank, hiszen nem nagyon ismerjük annyira Eugene történetét a játékokból, itt azonban most lehetőségünk nyílik alaposabban is elmerülni benne.