A következő Gears of War-játék már eleve PS5-re is készül

Úgy tűnik, hogy teljes egészében multiplatform sorozattá alakította a Microsoft a Gears of War-t, amely egykoron az egyik legerősebb Xbox-exkluzív volt a sorban, az évek alatt azonban rengeteget változott a világ.

Bár a Gears of War remake esetében már korábban kiderült, hogy megkapja a PS5-öt tábor is, azonban az MP1st csapata most érdekes dologra bukkant, egészen pontosan egy fejlesztő önéletrajzára, aki korábban a Gears of War E-Day -en dolgozott, és amint kiderült:Mivel a pletykák szerint az új Fable is már az első napon elérhető lesz PS5-re - ha egyszer megjelenik -, látunk fantáziát abban, hogy a Gears of War E-Day esetében is ez legyen a forgatókönyv, ami anyagilag biztosan nagy ütőkártya lenne a Microsoftnak.