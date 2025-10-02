A kiskereskedők egyelőre figyelmen kívül hagyják a Game Pass drágulását

Az Xbox szerdán robbantott, amikor bejelentette, hogy a Game Pass Ultimate havi díja majdnem kétszer annyiba kerül ezentúl (nálunk 10 890 Ft), ami egy elég nagy ugrás, de egyes kiskereskedők továbbra is olcsóbban kínálják.
 

A GameStop áruház először néhány mémet posztolt, majd a komolyabb reakciója az volt, hogy közölték: akik rajtuk keresztül vásárolják meg a Game Pass Ultimate előfizetésüket, továbbra is 19,99 dollárért kaphatják meg havonta.

Az online áruházuk szerint tényleg így van és úgy tűnik, nincs semmi átverés, mindössze valószínűleg lesz valamilyen lejárati idő, amíg aktiválni lehet. Szinte biztosra vehető, hogy egy napon itt sem fogják elviselni a veszteséget, de egyelőre az Ultimate előfizetések ára olcsóbb, ezt tapasztalhatjuk például az Eneba eladóinál is.

Valószínűleg az történt, hogy ezeket az előfizetéseket előre megvásárolták és jelen esetben a GameStopnak van egy készlete belőlük és ha elfogynak, a drágább csomagokkal helyettesítik őket.



