A Jorel's Brother és az Eastern Exorcist az Epic Games ingyenes játéka

2025. szeptember 26.
Közeledünk a hétvégéhez, ez pedig azt jelenti, hogy újabb ingyen játékok jönnek az Epic Gamestől: 7 napig két cím érhető el ingyen, a Jorel's Brother and The Most Important Game of the Galaxy - Complete Edition és az Eastern Exorcist.
 

A Cartoon Network sorozat alapján készült Jorel's Brother and The Most Important Game of the Galaxy egy abszurd humorral teli point-and-click kalandjáték. Jorel testvéreként idegen űrhajókkal, autoriter bohócokkal, bürokráciával, vezetési vizsgákkal küzdhetünk meg három epizódon keresztül.

Az Eastern Exorcist egy kézzel rajzolt, side-scrolling akció-RPG, amely egy sötét fantasy világban játszódik, ahol egy ördögűző szerepébe bújhatunk, aki gonosz szellemekkel harcol. Ez alapból 6.420 forintba kerülne, a Jorel's Brother pedig 5.350 forintba, szóval ez egy elég jó kis leértékelés, amelyet október 2-ig tudunk kihasználni.
