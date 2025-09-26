A Jorel's Brother és az Eastern Exorcist az Epic Games ingyenes játéka

Közeledünk a hétvégéhez, ez pedig azt jelenti, hogy újabb ingyen játékok jönnek az Epic Gamestől: 7 napig két cím érhető el ingyen, a Jorel's Brother and The Most Important Game of the Galaxy - Complete Edition és az Eastern Exorcist.

A Cartoon Network sorozat alapján készült Jorel's Brother and The Most Important Game of the Galaxy egy abszurd humorral teli point-and-click kalandjáték . Jorel testvéreként idegen űrhajókkal, autoriter bohócokkal, bürokráciával, vezetési vizsgákkal küzdhetünk meg három epizódon keresztül.Az Eastern Exorcist egy kézzel rajzolt, side-scrolling akció-RPG, amely egy sötét fantasy világban játszódik, ahol egy ördögűző szerepébe bújhatunk, aki gonosz szellemekkel harcol. Ez alapból 6.420 forintba kerülne, a Jorel's Brother pedig 5.350 forintba, szóval ez egy elég jó kis leértékelés, amelyet