A játékosok alig negyede játszotta végig a Baldur's Gate 3-at PC-n

A Redditezők meglepő statisztikát gyűjtöttek ki a Baldur's Gate 3-ról, ugyanis a Steam-teljesítményei szerint a játékosok mindössze 23,4%-a fejezte be, vagyis szerezte meg az All's Well That Ends Well achievementet.
Ez még nem is veszi figyelembe a többszöri végigjátszást, mivel a Steam-teljesítményt a fiókunkban azonnal feloldja, amint egyszer végigjátszottuk a címet. Más RPG-kkel összehasonlítva kevésbé drámai a helyzet: a tízéves The Witcher 3-at csak 22,5% fejezte be, a Skyrim utolsó küldetését csak 11,1% teljesítette a Steamen.
Van egy másik sokkoló Baldur's Gate 3-adat is: a játékosok 10%-a még a Nautiloidból sem jutott ki, ez a játék első régiója a prológus során!
23.4% ? GUYS It's been 2 years!
byu/Khaylezerker inBaldursGate3