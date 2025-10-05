A játékosok alig negyede játszotta végig a Baldur's Gate 3-at PC-n

2025. október 05.
Botyi
A két éve megjelent Baldur's Gate 3 az évtized egyik legjobb játéka, a Larian RPG-je nagy népszerűségnek örvend, ennek ellenére a játékosainak kevesebb mint egynegyede fejezte be a játékot a Steamen.
 

A Redditezők meglepő statisztikát gyűjtöttek ki a Baldur's Gate 3-ról, ugyanis a Steam-teljesítményei szerint a játékosok mindössze 23,4%-a fejezte be, vagyis szerezte meg az All's Well That Ends Well achievementet.

Ez még nem is veszi figyelembe a többszöri végigjátszást, mivel a Steam-teljesítményt a fiókunkban azonnal feloldja, amint egyszer végigjátszottuk a címet. Más RPG-kkel összehasonlítva kevésbé drámai a helyzet: a tízéves The Witcher 3-at csak 22,5% fejezte be, a Skyrim utolsó küldetését csak 11,1% teljesítette a Steamen.

Van egy másik sokkoló Baldur's Gate 3-adat is: a játékosok 10%-a még a Nautiloidból sem jutott ki, ez a játék első régiója a prológus során!

23.4% ? GUYS It's been 2 years!
byu/Khaylezerker inBaldursGate3
