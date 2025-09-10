A horror felé mozdítja a Pacific Drive-ot az autós túlélő készülő DLC-je

2025. szeptember 10.
A Pacific Drive alapvetően nem egy ijesztő játék: az öreg kombinkkal a ködös északnyugati-parti erdőkben, egy sugárfertőzött zónában kell túlélünk szokatlan veszélyek közepette, bár a környezet feszültnek és kísértetiesnek hat.
 

A játék első nagy bővítménye, a Whispers in the Woods - amelyet nemrég jelentettek be és amely 2025-ben jelenik meg - úgy tűnik, hogy felrázza a hangulatot. A trailer szemcsés szűrővel és kézi kamerás stílussal előrevetíti, hogy a folk-horror irányába mozdul a játék, amit még tovább hangsúlyoz háttérzene és a furcsa építmények.

"Természetesen, szerintem szándékosan a horror felé billentettük a mérleg nyelvét" - mondta Cassandra Dracott, az Ironwood vezérigazgatója és kreatív igazgatója a Polygonnak. Állítása szerint a Stalker és az Expedíció című filmek és az azok alapjául szolgáló regények ihlették az új DLC-t és annak kísérteties zónáját.

A Whispers in the Woods egy jelentős történetet hoz, a végigjátszása Dracott szerint 8-12 órát vesz igénybe és a megjelenése még idén várható PS5-re és PC-re.

