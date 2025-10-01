A Hogwarts Legacy és a Ubisoft+ Classics is a Game Pass része lett

2025. október 01.
A Game Pass nagy átalakításon esett át, legmagasabb szintje, az Ultimate mostantól 29,9 dollárba kerül (10 890 forint), de hogy valamivel kedvezőbbé tegye az ajánlatot, a Microsoft bejelentette, hogy több új cím is elérhetővé válik az összes szint előfizetői számára.
 

Ezek közé tartozik a Hogwarts Legacy, a Prince of Persia: The Lost Crown, a Skull and Bones és sok más, kizárólag az Ultimate csomagban elérhető Ubisoft-kiadású cím. A Premium (4990 Ft/hónap) csomaggal olyanokhoz lehet hozzáférni, mint az Abiotic Factor, az Against the Storm, az Ara: History Untold, a Diablo IV, amelyek közül sok korábban csak az Ultimateben volt elérhető.

Az Essential (3590 Ft/hónap), a legalacsonyabb szintű csomag négy új címmel bővül: Cities: Skylines Remastered, Disney Dreamlight Valley, Hades és Warhammer 40,000 Darktide. Az Ultimate előfizetők a Premium és Essential csomagok összes címét játszhatják.

