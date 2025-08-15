A Hidden Folks és a Totally Reliable Delivery Service szedhető ingyen az Epicről

mac
pc
2025. augusztus 15.
8935
Botyi profilja, adatai
Botyi
Közeledik a hétvége, ami azt jelenti, hogy megérkezett az új Epic-ajándék, ami ezúttal is két játékot jelent: egyik a kaotikus fizikaalapú sandbox, a Totally Reliable Delivery Service, a másik a Hidden Folks, egy pihentető indie cím.
 

Az egyedi művészeti stílusú indie játékok rajongóinak jó hírek jöttek, hiszen jövő hét csütörtökig ingyenesen letölthető a Hidden Folks. Ez az első alkalom, hogy az Epic ingyenesen kínálja ezt a rejtett tárgykereső játékot, ezért mindenképpen érdemes hozzáadni a könyvtárunkhoz.

A Totally Reliable Delivery Service már 2020. áprilisában, a megjelenés napján ingyenesen elérhetővé vált, de ha akkor lemaradtál róla, most megszerezheted. Ez egy meglehetősen furcsa, többjátékos cím, amelynek valószerűtlen fizikája tökéletes választás egy humorral teli kooperatív játékra.

A Totally Reliable Delivery Servicet és a Hidden Folkst augusztus 21-ig tölthetjük le költségek nélkül az Epic Games áruházából.
nincs még hozzászólás

 

kapcsolódó hírek, cikkek

A Road Redemptiont és a 112 Operatort adja ingyen az Epic Games

A Road Redemptiont és a 112 Operatort adja ingyen az Epic Games

A Keylocker és a Pilgrims tölthető ingyen az Epic Games Store-ból

A Keylocker és a Pilgrims tölthető ingyen az Epic Games Store-ból

A Legion TD 2 most az Epic Games Store aktuális ingyen játéka

A Legion TD 2 most az Epic Games Store aktuális ingyen játéka

legutóbbi hozzászólások
 

Mivel játszol PC-n?
685674 10

VS
Egér + bill
Kontroller
Botyi profiljamarco profilja