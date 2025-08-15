A Hidden Folks és a Totally Reliable Delivery Service szedhető ingyen az Epicről

Az egyedi művészeti stílusú indie játékok rajongóinak jó hírek jöttek, hiszen jövő hét csütörtökig ingyenesen letölthető a Hidden Folks. Ez az első alkalom, hogy az Epic ingyenesen kínálja ezt a rejtett tárgykereső játékot, ezért mindenképpen érdemes hozzáadni a könyvtárunkhoz.
A Totally Reliable Delivery Service már 2020. áprilisában, a megjelenés napján ingyenesen elérhetővé vált, de ha akkor lemaradtál róla, most megszerezheted. Ez egy meglehetősen furcsa, többjátékos cím, amelynek valószerűtlen fizikája tökéletes választás egy humorral teli kooperatív játékra.
A Totally Reliable Delivery Servicet és a Hidden Folkst augusztus 21-ig tölthetjük le költségek nélkül az Epic Games áruházából.