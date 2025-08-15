A Hidden Folks és a Totally Reliable Delivery Service szedhető ingyen az Epicről

Közeledik a hétvége, ami azt jelenti, hogy megérkezett az új Epic-ajándék, ami ezúttal is két játékot jelent: egyik a kaotikus fizikaalapú sandbox, a Totally Reliable Delivery Service, a másik a Hidden Folks, egy pihentető indie cím.

Az egyedi művészeti stílusú indie játékok rajongóinak jó hírek jöttek, hiszen jövő hét csütörtökig ingyenesen letölthető a Hidden Folks. Ez az első alkalom, hogy az Epic ingyenesen kínálja ezt a rejtett tárgykereső játékot, ezért mindenképpen érdemes hozzáadni a könyvtárunkhoz.A Totally Reliable Delivery Service már 2020. áprilisában, a megjelenés napján ingyenesen elérhetővé vált, de ha akkor lemaradtál róla, most megszerezheted. Ez egy meglehetősen furcsa, többjátékos cím, amelynek valószerűtlen fizikája tökéletes választás egy humorral teli kooperatív játékra. Totally Reliable Delivery Service t és a Hidden Folks az Epic Games áruházából.