A Guitar Hero veteránjai új stúdiót alapítottak és egy ritmusjátékot fejlesztenek

2025. augusztus 07.
A ritmusjátékok az utóbbi években valamiféle reneszánszukat élik és most egy új stúdió, a RedOctane Games is beszállna ebbe a trendbe, az a tervük, hogy egy következő generációt hozzanak el a műfajban.
 

A stúdiót Simon Ebejer vezeti, aki több Guitar Hero játék producere volt, majd később a Vicarious Visions vezetője és a Blizzard Entertainment operatív alelnöke lett. Mellette olyan alkotók és fejlesztők dolgoznak, akik közel két évtizeddel ezelőtt segítettek létrehozni és népszerűsíteni a Guitar Hero és a DJ Hero játékokat.

A RedOctane Games kizárólag a ritmusjátékok fejlesztésére koncentrál és a csapat az elmúlt hónapokban az előkészítési munkálatokkal volt elfoglalvanés most hivatalosan is megkezdte első címük gyártását, amelyet várhatóan még ebben az évben bejelentenek.

Állításuk szerint nem csak egy játékon dolgoznak, hanem egy sor innovatív ritmusalapú élményt fejlesztenek, ami jól hangzik, tekintve, hogy 2015. óta nem jelent meg új Guitar Hero, vagy Rock Band.

