A GRIME lett az Epic Games Store ingyenes játéka a héten

A groteszk, rendhagyó és egyben őrült kalandok kedvelői biztosan megtalálják a számításaikat a héten, ha szeretnének lecsapni egy ingyenes játékra, lévén ezen a téren nagyon kitett magáért az Epic Games Store.

A kérdéses digitális platformról ugyanis 6900 forint helyett szabadon bezsebelhetjük magunknak a GRIME című akció-platformert, amiről nagyon nehéz bármit is mondani, hiszen még a hetvenes évek LSD-delíriumában úszó hippizenekarok is érthetőbb koncepciót álmodtak a rózsaszín ködben, mint amit ez a cím képvisel.Van itt ugyanis minden. Szürreális és groteszk helyszínek, illetve ellenfelek, mutálódó fegyverek, túlvilági lények, miközben hősünk oldalán nemcsak nagyokat harcolhatunk, hanem folyamatosan fejlődhetünk is. Próbáljátok ki, nincs veszteni valótok!