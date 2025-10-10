A Gravity Circuit című platformert és az Albion Onlinehoz egy csomagot ad ingyen az Epic

pc
2025. október 10.
24014
Botyi profilja, adatai
Botyi
Ismét ráfordulunk a hétvégére, ami azt jelenti, hogy újabb adag Epic Games Store-os ingyenes játékok várnak ránk, ezúttal a Gravity Circuit című akciódús platformjátékot, valamint az Albion Onlineban egy csomó játékon belüli extrát kaptunk.
 

A Gravity Circuit egy izgalmas akció-platformjáték, amelyet a '80-as és '90-es évek klasszikusai ihlettek. Hősünk Kai, egy magányos ügynök és háborús hős, akinek feladata megakadályozni a Virus Army felkelését.

Továbbá az Albion Onlineban ingyen a miénk lehet a Rogue Journeyman Bundle csomag, amely egy skint, tokeneket, pontokat, főzeteket ad. Ez utóbbi csomag értéke alapesetben 18 ezer forint lenne, míg a Gravity Circuit 5.180 forint, ezeket jövő hét csütörtökig, október 16. 17 óráig szerezhetjük meg.

Kiderült az is, hogy a következő akcióban az Amnesia: The Bunker és a Samorost 3 szerepel majd.
nincs még hozzászólás

 

kapcsolódó hírek, cikkek

Ingyen a miénk lehet az Epic Gamesről a Nightingale című varázslatos túlélő játék

Ingyen a miénk lehet az Epic Gamesről a Nightingale című varázslatos túlélő játék

A Jorel's Brother és az Eastern Exorcist az Epic Games ingyenes játéka

A Jorel's Brother és az Eastern Exorcist az Epic Games ingyenes játéka

A Samorost 2 és a Project Winter tölthető ingyen az Epic Gamesről

A Samorost 2 és a Project Winter tölthető ingyen az Epic Gamesről

legutóbbi hozzászólások
 

Mivel játszol PC-n?
689268 11

VS
Egér + bill
Kontroller
marco profiljaiPet profilja