A Gravity Circuit című platformert és az Albion Onlinehoz egy csomagot ad ingyen az Epic

Ismét ráfordulunk a hétvégére, ami azt jelenti, hogy újabb adag Epic Games Store-os ingyenes játékok várnak ránk, ezúttal a Gravity Circuit című akciódús platformjátékot, valamint az Albion Onlineban egy csomó játékon belüli extrát kaptunk.

Gravity Circuit egy izgalmas akció-platformjáték, amelyet a '80-as és '90-es évek klasszikusai ihlettek. Hősünk Kai, egy magányos ügynök és háborús hős, akinek feladata megakadályozni a Virus Army felkelését.Továbbá az Albion Onlineban ingyen a miénk lehet a Rogue Journeyman Bundle csomag , amely egy skint, tokeneket, pontokat, főzeteket ad. Ez utóbbi csomag értéke alapesetben 18 ezer forint lenne, míg a Gravity Circuit 5.180 forint, ezeketszerezhetjük meg.Kiderült az is, hogy a következő akcióban az Amnesia: The Bunker és a Samorost 3 szerepel majd.