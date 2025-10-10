A Gravity Circuit című platformert és az Albion Onlinehoz egy csomagot ad ingyen az Epic

A Gravity Circuit egy izgalmas akció-platformjáték, amelyet a '80-as és '90-es évek klasszikusai ihlettek. Hősünk Kai, egy magányos ügynök és háborús hős, akinek feladata megakadályozni a Virus Army felkelését.
Továbbá az Albion Onlineban ingyen a miénk lehet a Rogue Journeyman Bundle csomag, amely egy skint, tokeneket, pontokat, főzeteket ad. Ez utóbbi csomag értéke alapesetben 18 ezer forint lenne, míg a Gravity Circuit 5.180 forint, ezeket jövő hét csütörtökig, október 16. 17 óráig szerezhetjük meg.
Kiderült az is, hogy a következő akcióban az Amnesia: The Bunker és a Samorost 3 szerepel majd.