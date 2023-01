A Gran Turismo 7 már a megjelenéskor támogatja majd a PS VR2-t

Nem bízza a véletlenre a Sony a PS VR2 támogatását, így a virtuális valóságra fókuszáló eszközről kiderült, hogy megjelenésekor már biztosan ott lesz a támogatott játékok listáján a Gran Turismo 7 is.

A Polyphony Digital és a Sony Interactive Entertainment szerint ez azt jelenti, hogy amikor február 22-én az új PlayStation VR a boltok polcaira kerül majd, akkor, amivel a virtuális valóságban is élvezhető lesz a versenyjáték. Gran Turismo 7 mellett egyébiránt a Beat Saber című ritmusjátékról is kiderült, hogy megjelenik PS VR2-re, ami várható lépés volt azok után, hogy az első PlayStation VR-ra és a legtöbb PC-s VR headsetre is elérhető a játék.