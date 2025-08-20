A Funcom bemutatta a Dune: Awakening jövő nyárig érkező tartalmait

2025. augusztus 20.
Egy darabig biztosan nem lesz hiányunk a Dune: Awakening tartalmaiból, mert a Funcom bemutatta a játékkal kapcsolatos tartalomtervét, amelyben rendszeres ingyenes frissítések és fizetős kiegészítők is szerepelnek, a roadmap pedig egészen 2026 nyaráig előrevetíti a játék jövőjét.
 

A fejlesztők ígérete szerint három-négy havonta számíthatunk a Dune: Awakening nagyobb frissítéseire, és ennek megfelelően szeptemberben érkezik a második fejezet ingyenes bővítése, valamint a The Lost Harvest című fizetős DLC is. Jövőre a harmadik és negyedik fejezet ad majd új tartalmakat, amelyek közül a harmadik a végjáték teljes átalakítását hozza el.

A Dune: Awakening eddig nagy siker, június végén már a Funcom leggyorsabban fogyó játékává vált. A 2026-os évben két nagy fizetős kiegészítő is várható. A Raiders of the Broken Lands az ellenséges rajtaütőkre fókuszál, míg a The Water Wars az Arrakis sarkvidéki vízkészleteiért vívott háborút dolgozza fel. Eközben a Funcom tovább dolgozik a stabilitási javításokon, a csalók kitiltásán, valamint új funkciókat is bevezet, például e-mailes értesítéseket a bázisunk állapotáról.


A Funcom bemutatta a Dune: Awakening jövő nyárig érkező tartalmait - 2. kép

1 hozzászólás

VaPe

1 órája és 5 perce

Engem nagyon nem fog meg ez a Dűne világ. Anno Dune 2000-el rengeteget toltam, nekem az a Dűne.. mosolygó smiley

Dune: Awakening
