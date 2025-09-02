A Cyberpunk 2077 fejlesztői bátor netrunnereket keresnek

Myers azt írta, a nemzet ismét egy egyre növekvő kiberbiztonsági fenyegetéssel néz szembe és akik az árnyékban rejtőznek, túl gyávák ahhoz, hogy kiálljanak, le akarják rombolni az ő értékeiket, ezt pedig nem hagyhatják.
Végül arra kéri a bátor netrunnereket (vagyis a játékosokat), csatlakozzanak, hogy legyőzzük ezt a súlyos fenyegetést. Nincs benne link, vagy bármi más, de mivel szeptember 4-re van dátumozva, vélhetően valami történni fog csütörtökön.
A hozzászólók azóta azt találgatják, hogy esetleg a New Game+, vagy a Phantom Liberty DLC további tartalmaira, vagy egy mobiljátékra számíthatunk-e.
Important message for N.U.S.A. Citizens from President Rosalind Myers. pic.twitter.com/GOHC5Tw136? Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) September 1, 2025