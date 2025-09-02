A Cyberpunk 2077 fejlesztői bátor netrunnereket keresnek

mac
pc
ps4
ps5
xone
xboxsx
2025. szeptember 02.
Botyi profilja, adatai
Botyi
A Cyberpunk 2077 csapata valami izgalmasat ígér csütörtökre, szeptember 4-re, ugyanis Rosalind Myers, az Új Egyesült Államok elnöke és a Militech korábbi vezérigazgatója egy meglehetősen rejtélyes bejegyzést tett közzé a közösségi médiában.
 

Myers azt írta, a nemzet ismét egy egyre növekvő kiberbiztonsági fenyegetéssel néz szembe és akik az árnyékban rejtőznek, túl gyávák ahhoz, hogy kiálljanak, le akarják rombolni az ő értékeiket, ezt pedig nem hagyhatják.

Végül arra kéri a bátor netrunnereket (vagyis a játékosokat), csatlakozzanak, hogy legyőzzük ezt a súlyos fenyegetést. Nincs benne link, vagy bármi más, de mivel szeptember 4-re van dátumozva, vélhetően valami történni fog csütörtökön.

A hozzászólók azóta azt találgatják, hogy esetleg a New Game+, vagy a Phantom Liberty DLC további tartalmaira, vagy egy mobiljátékra számíthatunk-e.

Patrik94

épp most

Milyen jópofa megmozdulás.

