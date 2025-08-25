A Criteriont hivatalosan is átnevezték A Battlefield Studiora

A Need for Speed subreddit oldalon felhívták rá a figyelmet a felhasználók, hogy a Criterion nem csak a Battlefield 6-on fog dolgozni, hanem a Vicarious Visions példáját követve támogató stúdióvá válik. Ennek bizonyítéka, hogy a Criterion hivatalos weboldala szerint a stúdió neve Criterionról Criterion - A Battlefield Studiora változott.
Ez nem csak megerősíti, hogy a Criterion teljesen elhagyja a Need for Speed sorozatot, hanem hogy a jövőben kizárólag a Battlefield franchise-on fog dolgozni. Bár elméletben van esély arra, hogy ez a jövőben megváltozik, valószínűbb, hogy az EA nem fogja visszatenni a stúdiót a Need for Speedre.
Azt is borítékolhatjuk, hogy EA biztosan nem fogja hagyni, hogy a Criterion új Burnoutot fejlesszen, itt a sorozat utolsó rendes címe a 2008-as Burnout Paradise volt.
