A Cities: Skylines új DLC-je megtanít a bankolásra

Megérkezett az új Cities: Skylines DLC, a Financial Disctricts, amely lehetővé teszi, hogy a banki szolgáltatásokra, a befektetésekre és a tőzsdére összpontosítsunk a városépítő játékban PC-n, Xbox One-on és PlayStation 4-en.

Számos befektetést hajthatnak végre városunk polgárai, például az egészségügy, az olaj, az érc, a mezőgazdaság, az ipar és a logisztika területén, mindezek nyomon követhetőek a játék új tőzsdei alkalmazásában.Ez a Cities: Skylines DLC egy sor új épületet is hozzáad, például a tőzsdét és a bankokat. A tőzsdék adóbevételi bónuszt biztosítanak a környéken található irodaházak után és magának a tőzsdének, míg a bankok a kereskedelmi zónák épületeiből szedik be a pénzt új kocsikban, amelyek csökkentik a környéken a bűnözést.Új, ha elérjük a "Big Town" mérföldet, ami új vizuális stílust ad és magasabb adókat generál, mint az alapvető irodai zónák, bár csökkentik a boldogságot. Egy ingyenes javítás is található a fizetős bővítményen, amely a változtatásokat és fejlesztéseket hoz, valamint javít néhány ismert problémát.

