A Capcom elég nehezen akarta kiadni az eredeti Resident Evil játékokat GOG-on

A GOG egyik vezetője szerint a Capcom kezdetben ellenezte a kérésüket, hogy a Resident Evil 1, 2 és 3 eredeti PC-verzióit elhozza az áruházába, végül az eredeti, 1996-os kiadása 2024 júniusában került fel a GOG-ra, majd ezt követte a második és a harmadik játék eredetije.

Természetesen mindhárom újbóli kiadást frissítették, hogy teljes mértékben kompatibilis legyen a Windows 10-el és 11-el, új renderelési opciókat, valamint számos egyéb modern javítást kapott, mint például a vezérlők támogatását, az átvezetők időzítésének javítását, továbbfejlesztett videolejátszót.A The Game Business magazinnak adott friss interjújában a GOG üzletfejlesztési vezetője, Marcin Paczynski elmondta, a Capcom eleinte ellenezte az ötletet és inkább azt szerette volna, ha a játékosok kipróbálják az egyes játékok modern remakejeit.Paczynski szerint az újrakiadásokra adott reakciók (közel tökéletes értékelések) bebizonyították, hogy az érvelésük helyes volt és hogy még mindig, ahogyan azok eredetileg megjelentek.