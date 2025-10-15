A Capcom elég nehezen akarta kiadni az eredeti Resident Evil játékokat GOG-on

pc
2025. október 15.
25815
Botyi profilja, adatai
Botyi
A GOG egyik vezetője szerint a Capcom kezdetben ellenezte a kérésüket, hogy a Resident Evil 1, 2 és 3 eredeti PC-verzióit elhozza az áruházába, végül az eredeti, 1996-os kiadása 2024 júniusában került fel a GOG-ra, majd ezt követte a második és a harmadik játék eredetije.
 

Természetesen mindhárom újbóli kiadást frissítették, hogy teljes mértékben kompatibilis legyen a Windows 10-el és 11-el, új renderelési opciókat, valamint számos egyéb modern javítást kapott, mint például a vezérlők támogatását, az átvezetők időzítésének javítását, továbbfejlesztett videolejátszót.

A The Game Business magazinnak adott friss interjújában a GOG üzletfejlesztési vezetője, Marcin Paczynski elmondta, a Capcom eleinte ellenezte az ötletet és inkább azt szerette volna, ha a játékosok kipróbálják az egyes játékok modern remakejeit.

Paczynski szerint az újrakiadásokra adott reakciók (közel tökéletes értékelések) bebizonyították, hogy az érvelésük helyes volt és hogy még mindig van igény az eredeti játékok játszására, olyan formában, ahogyan azok eredetileg megjelentek.
nincs még hozzászólás

 

kapcsolódó hírek, cikkek

A Resident Evil mozi egy teljesen új sztorit fog elmesélni

A Resident Evil mozi egy teljesen új sztorit fog elmesélni

Egyelőre nem készül az első Resident Evil feldolgozása

Egyelőre nem készül az első Resident Evil feldolgozása

Lelőtték a Resident Evil: ReVerse szervereit

Lelőtték a Resident Evil: ReVerse szervereit

legutóbbi hozzászólások
 

Mivel játszol PC-n?
689641 11

VS
Egér + bill
Kontroller
marco profilja