A Capcom elég nehezen akarta kiadni az eredeti Resident Evil játékokat GOG-on

Természetesen mindhárom újbóli kiadást frissítették, hogy teljes mértékben kompatibilis legyen a Windows 10-el és 11-el, új renderelési opciókat, valamint számos egyéb modern javítást kapott, mint például a vezérlők támogatását, az átvezetők időzítésének javítását, továbbfejlesztett videolejátszót.
A The Game Business magazinnak adott friss interjújában a GOG üzletfejlesztési vezetője, Marcin Paczynski elmondta, a Capcom eleinte ellenezte az ötletet és inkább azt szerette volna, ha a játékosok kipróbálják az egyes játékok modern remakejeit.
Paczynski szerint az újrakiadásokra adott reakciók (közel tökéletes értékelések) bebizonyították, hogy az érvelésük helyes volt és hogy még mindig van igény az eredeti játékok játszására, olyan formában, ahogyan azok eredetileg megjelentek.