A Blizzard visszaperelte a NetEaset

A hírek szerint a Blizzard Entertainment pert indított a NetEase Games ellen a szerzői jogok állítólagos megsértése miatt, ez azután történt, hogy a NetEase korábban már beperelte a Blizzardot, az új ügyet június elsején tárgyalják a fellebbviteli bíróságon Hangcsou városában.

Nemrég a NetEase ált bele a Blizzardba, méghozzá a Kínában megszűnt játékok visszatérítése miatt , most az utóbbiak szerzői jogok megsértésével vádolják a NetEaset. A Blizzard úgy véli, hogy a NetEase új játéka, a Nishuihan által indított World of Warcraft Veteran szerver túlságosan hasonlít az eredeti Blizzard World of Warcraft-hoz., valamint tisztességtelen verseny miatt idézték bíróság elé. Az ügyről többet egyelőre nem lehet tudni, de az biztos, hogy a két óriás között nagy a feszültség, mióta a köztük lévő szerződés megszűnt. Amikor a Blizzard megkapta a keresetet azt közölte, közel 20 éves kínai működésük mindig nagyon pozitív és kellemes volt és "továbbra is a helyi játékosokat fogjuk szolgálni és megvédjük a jogaikat."