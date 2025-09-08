A Blizzard végre vizsgálja a loot szűrő hozzáadását a Diablo IV-hez

A Diablo IV megjelenése után több mint két évvel a felhasználók még mindig azt követelik a Blizzardtól, hogy könnyebbé tegye a zsákmányok rendezését, most bejelentették, hogy végre megfontolják a funkció hozzáadását.
 

Magas szinteken a megszerezhető zsákmány mennyisége hatalmas lehet és a Blizzard nagyjából azt szerette volna, ha a játékosok mindezt felhasználják. A közösség azonban máshogy gondolta és ragaszkodnak egy szűrőhöz, amelyről év elején a stúdió még habozott, bár nem zárta ki a lehetőségét.

Most a Blizzard Burning Questions videósorozat friss epizódjában Dan Tanguay, a live-service design igazgatója elismerte, hogy a játékosok még mindig nagyon szeretnének egy loot szűrőt. Elmondása szerint sok mindent megtettek, amire szükség volt az átalakítás előtt és tárgyalnak a zsákmány szűrőkről, de jelenleg ennél többet nem tud mondani.

Az elkövetkező hetekben valószínűleg még több hír érkezik a Diablo IV-ről, amely jelenleg a 10. évadának szeptember 23-i megjelenésére készül és a közelgő újdonságokról bővebben is hírt adnak vélhetően.

