A Battlefield 6 csalásellenes rendszere 330 ezer kísérletet akadályozott meg

Az EA Anti-Cheat csapatának AC nevű tagja elárulta, a bejelentések segítenek a csaló közösségek felkutatásában, egy-egy jelzés gyakran új felderítési technikák kidolgozásához vezet és segít megakadályozni, hogy azok rontsák az élményt.
Az Anti-Cheat egy folyamatosan változó csatatér és ami korábban vagy más játékokban bevált, nem mindig működik minden játékban - tette hozzá. Már az első napon 44 ezer potenciális csaló esetet jelentettek, majd további 60 ezret az indulást követően és összesen 330 ezer kísérletet akadályoztak meg.
A Battlefield 6 október 10-én jelenik meg és mindenki, aki hozzáférést kért a teszthez, az kapott is, ami kiderült, hogy rengeteg felhasználót jelentett.