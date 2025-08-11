A Battlefield 6 csalásellenes rendszere 330 ezer kísérletet akadályozott meg

2025. augusztus 11.
28615
Kiderült, hogyan teljesített a Battlefield 6 Secure Boot követelménye és a Javelin csalásellenes rendszere a hatalmas nyílt bétateszt során: több mint 300 ezer csalási kísérletet blokkoltak és több mint 100 ezer potenciális csalót vizsgáltak meg.
 

Az EA Anti-Cheat csapatának AC nevű tagja elárulta, a bejelentések segítenek a csaló közösségek felkutatásában, egy-egy jelzés gyakran új felderítési technikák kidolgozásához vezet és segít megakadályozni, hogy azok rontsák az élményt.

Az Anti-Cheat egy folyamatosan változó csatatér és ami korábban vagy más játékokban bevált, nem mindig működik minden játékban - tette hozzá. Már az első napon 44 ezer potenciális csaló esetet jelentettek, majd további 60 ezret az indulást követően és összesen 330 ezer kísérletet akadályoztak meg.

A Battlefield 6 október 10-én jelenik meg és mindenki, aki hozzáférést kért a teszthez, az kapott is, ami kiderült, hogy rengeteg felhasználót jelentett.
Battlefield 6
27.800 Ft-tól
kövesd a játékot!
 

