Úgy tűnik, hogy nemcsak a State of Decay 3-mal nem tud elkészülni a Microsoft, hanem a Fable is kemény diónak tűnik, lévén nem elég, hogy a 2025-öt már elengedték a fejlesztők, de most úgy tűnik, hogy 2026 is csúszott.

A hír az Xbox Era podcastban hangzott el, ahol Shpeshal Nick, egy bennfentes informátor arról beszélt, hogy legjobb információi szerint a Fable megjelenését nagyon eltolták a készítők, de nem néhány hétről van szó, hanem egy komplett esztendőről.Emberünk szerint ugyanis, ami nem jelenti azt, hogy a játék rossz állapotban van, vagy valami drámai dolog történt, egyszerűen csak tovább tart a munka, mint amire korábban számítottak az alkotók.