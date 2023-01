55 évesen elhunyt a Need for Speed, a DiRT és a Forza sztárja

Ken Block raliversenyző és YouTuber, aki a Need for Speedben, a Codemasters DiRT sorozatában és a Forza Horizonban is szerepelt, 55 éves korában meghalt egy motoros szánbalesetben a utahi Wasatch megyében.

DiRT 2-ben és a DiRT 3-ban pilótaként szereplő Block ralikarrierje mellett a YouTubeon a gymkhanával, egy olyan motorsportot bemutató videókkal vált híressé, ahol a versenyzők fejlett vezetési technikákkal érik el a leggyorsabb időt a kihívásokkal teli pályákon. A DiRT 3-ban Block a játékos gymkhana tanáraként szolgál, az ő jellegzetes Ford Fiesta rallyautójával a DiRT Showdownban, a Forza Horizon és a Forza Motorsports sorozatban is szerepel.Block részt vett a Global Rallycross és a Rally America versenyeken és számos győzelmet és dobogós helyezést ért el. A gymkhana vezetési gyakorlatokat bemutató YouTube-csatornájának több mint kétmillió feliratkozója van, valamint számos más sportban is versenyzett, beleértve a snowboardot és a gördeszkát, valamint társalapítója volt a DC Shoes cipőmárkának.Block január 2-án hunyt el, amikor Utah államban, a megyei seriff hivatal közlése szerint Blockot a helyszínen elhunytnak nyilvánították. Azóta részvétét fejezte ki Block versenycsapata, a The Hoonigans; az EA Sports Rally; és a Forza Horizon is, Block feleségét és három gyermekét hagyta hátra.Nyugodjék békében!