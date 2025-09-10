3v3 meccsekkel bővült a Tempest Rising

Tempest Rising Triple Threat frissítése már elérhető, amely számos új funkciót hozott, többek között spectator móddal, 3v3 mérkőzésekkel, testre szabható játéksebesség-beállításokkal és egy sor egyensúlyi változtatással.

A spectator módban megfigyelhetjük az egyéni mérkőzéseket, miközben hozzáférünk minden résztvevő statisztikáihoz, beleértve a krediteket és a népességkapacitást. Egy másik fontos újdonság a sokszor kért 3v3-as mérkőzések, amelyek mostantólA térképek száma négy új kiegészítéssel bővült, míg az egyjátékos módokban most már lehetőségünk van a játék szüneteltetésére, miközben továbbra is parancsokat adhatunk az egységeinknek, valamint több játéksebesség-beállítás közül választhatunk.A klasszikus egeres vezérlés eltűnt, helyette teljesen újrakonfigurálható egérgombok jöttek, illetve jött egy olyan funkció, hogy újracsatlakozhatunk a folyamatban lévő mérkőzésekhez, amikor az internetünk gyengélkedik.

