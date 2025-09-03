Itt az Acer új Nitro termékcsaládja - elérhető árú gamer élménnyel

Szeptember 3-án mutatta be Berlinben az IFA technológiai kiállításon az Acer a Nitro termékcsalád legújabb generációját, amelyet kifejezetten az alkalmi játékosoknak és kreatív felhasználóknak szánt. A frissített kínálatban gamer laptopok, nagy teljesítményű asztali gépek és lenyűgöző monitorok kaptak helyet, amelyek célja, hogy elérhető áron kínáljanak modern technológiát, megbízható teljesítményt és látványos megjelenítést.

Míg a frissen bemutatkozott Predatorok mint mindig, a high-level kategóriában versenyeznek, a Nitro brand a megfizethetőbb, de még így is magas minőséget képviselő felső-középkategóriát célozták meg idén is, a szegmens egyik meghatározó szereplőjének termékeiből bizony bőven lehet csemegézni.A Nitro V 16 (ANV16-72) azoknak a játékosoknak és tartalomkészítőknek készült, akik nem akarnak kompromisszumot kötni a sebesség, a grafikai megjelenítés és a multitasking terén. A gép akár Intel Core 9 270H processzorral és NVIDIA GeForce RTX 5070 laptop GPU-val is konfigurálható, amely a legújabb Blackwell architektúrára épül. Ez a párosítás nemcsak a játékélményt emeli új szintre, hanem a kreatív munkafolyamatokat is felgyorsítja.Az RTX 50 sorozatú GPU-k hatalmas AI-teljesítménye lehetővé teszi a neurális renderelést, a DLSS 4 technológia pedig példátlan sebességű képgenerálást biztosít. Az NVIDIA Studio platform révén a gép ideális választás videószerkesztéshez, 3D modellezéshez vagy streameléshez. Az Intel Application Optimization technológia valós időben osztja el az erőforrásokat, így a rendszer mindig a legfontosabb feladatokra koncentrál.

Acer Nitro V 16S

A kijelző 16 hüvelykes WQXGA panel,és 100%-os sRGB színlefedettséggel. A képi világ élénk, a mozgás gördülékeny, a játék pedig magával ragadó. A hűtésről dupla ventilátor, négy légbemenet és négy légkimenet gondoskodik, így a gép hosszabb használat során is stabil marad.Magyar megjelenés: 2025 november - Várható ár: kb. 505 000 Ft (1 299 euró)A Nitro V 16S (ANV16S-71) egy elegáns, hordozható gamer laptop, amely ideális választás azoknak, akik gyakran utaznak, de nem akarnak lemondani a teljesítményről. A gép kevesebb mint 19,9 mm vastag, fémházas kialakítású, és. A kijelző itt is WQXGA felbontású, 180 Hz-es, és a négyzónás RGB billentyűzet egy kis extra stílust is hozzáad.A NitroSense alkalmazás lehetővé teszi a ventilátorok finomhangolását, míg az Acer Experience Zone AI-alapú eszközöket kínál a produktivitás és kreativitás támogatására. A Thunderbolt 4 port gyors adatátvitelt biztosít, az Intel Killer DoubleShot Pro technológia pedig stabil, késleltetésmentes hálózati kapcsolatot garantál.Magyar megjelenés: 2025 november - Várható ár: kb. 544 000 Ft (1 399 euró)

Acer Nitro 70

A Nitro 70 (N70X3D-100) gamer asztali gép már nem az "alkalmi" kategóriát célozza - ez a konfiguráció versenyszintű teljesítményt kínál. A gép akár AMD Ryzen 9 9950X3D processzorral és NVIDIA GeForce RTX 5090 GPU-val is elérhető, amely 3 352 AI TOPS teljesítményt nyújt. A rendszer támogatjaA hűtésről az Acer szabadalmaztatott Nitro CycloneX 360 rendszere gondoskodik, amely akár 15%-kal nagyobb légáramlást biztosít. A Nitro 70 ezen felül egy 360 mm-es CPU folyadékhűtővel is rendelkezik, amely extra stabil, hőkorlátozás nélküli működést garantál. A ház 45 literes, edzett üvegből készült, testreszabható ARGB világítással, és 65%-ban újrahasznosított műanyagból áll.Magyar megjelenés: 2025 december - Várható ár: kb. 778 000 Ft (1 999 euró)

Acer Nitro 70 a színpadon

A Nitro 50 (N50-100) hasonló specifikációkat kínál, mint a Nitro 70, de kompaktabb formában. A gép akár AMD Ryzen 7 8700G processzorral és RTX 5080 GPU-val is elérhető,. A Nitro CycloneX 360 hűtés itt is jelen van, így a gép hosszabb használat során is hűvös marad.A ház dizájnja letisztult, mégis látványos, és támogatja az Acer Intelligence Space platformot, amely AI-eszközöket kínál a felhasználók számára. A Wi-Fi 7 támogatás és az EMI-kompatibilis kialakítás révén a gép nemcsak gyors, hanem biztonságos is.Magyar megjelenés: 2025 december - Várható ár: várhatóan 600 000 Ft körülA monitorok terén az Acer négy új modellt mutatott be, amelyek különböző igényeket szolgálnak ki - a versenyszerű e-sporttól a látványos streamelésig.: 27 hüvelykes 4K UHD kijelző, 180 Hz-es frissítéssel, 1 ms válaszidővel és HDR10 támogatással. A 97% DCI-P3 színskála és a FreeSync Premium technológia gondoskodik a valósághű képről és a sima játékmenetről. Magyar megjelenés: 2026 második negyedév - Várható ár: kb. 505 000 Ft (1 299 euró)

Acer Nitro XZ403CKR

: 27 hüvelykes, WQHD felbontású, akár 275 Hz-es frissítéssel. A HDR500 tanúsítvány, 95% DCI-P3 színskála és beépített hangszórók teszik teljessé. Magyar megjelenés: 2026 második negyedév - Várható ár: kb. 108 500 Ft (279 euró): 5K felbontás, 2000:1 kontrasztarány, 1 ms válaszidő és 95% DCI-P3 színskála. Streamereknek és tartalomgyártóknak ideális. Magyar megjelenés: 2026 első negyedév - Várható ár: kb. 271 900 Ft (699 euró): 39,7 hüvelykes, ívelt kijelző, 5K WUHD felbontással és 288 Hz-es frissítéssel. A DFR technológia, FreeSync Premium és 5 W-os hangszórók teszik igazán sokoldalúvá. Magyar megjelenés: 2026 első negyedév - Várható ár: kb. 388 000 Ft (999 euró)