Bemutatta az Acer legújabb Predator gamer szériáját: itt vannak a magyar megjelenési dátumok és árak!

Az Acer Berlinben, az IFA 2025 kiállításon mutatta be legújabb, csúcskategóriás Predator termékcsaládját, amelyet a gyártó megfogalmazása szerint kifejezetten azoknak terveztek, akik nem hajlandók kompromisszumot kötni teljesítmény és funkcionalitás terén - legyen szó munkáról, játékról vagy kreatív alkotásról. A bemutatott eszközök között szerepel a Predator Helios 18P AI hibrid laptop, a brutális erejű Orion 7000 és Orion 5000 asztali gépek, a villámgyors Predator X27U F8 monitor, valamint a stílusos és testreszabható Predator Aethon 550 TKL gamer billentyűzet. Lássuk sorban!

A Predator Helios 18P AI az Acer szerint nem egyszerűen egy gamer laptop - ez egy mobil munkaállomás, amely a játékon túl képes asztali szintű AI-számításokra. A gép szíve az Intel Core Ultra 9 285HX processzor, amely Intel vPro technológiával is elérhető, így nemcsak gyors, hanem biztonságos és stabil is. A rendszer akár 192 GB ECC memóriát támogat, amely képes automatikusan javítani az adatkorrekciós hibákat - ez különösen fontos AI-fejlesztőknek, kutatóknak vagy médiatartalom-készítőknek., DLSS 4 technológiával és a legújabb Blackwell architektúrával. A gép akár 6 TB PCIe Gen 5 SSD tárhellyel, Thunderbolt 5 csatlakozással, Killer Ethernettel és Wi-Fi 7-tel is felszerelhető. A 18 hüvelykes Mini LED kijelző 4K WQUXGA felbontással, 1000 nites HDR fényerővel és 100% DCI-P3 színtér-lefedettséggel lenyűgöző vizuális élményt nyújt.

Acer Helios 18P AI

A hűtésről az Acer saját fejlesztésű AeroBlade ventilátorai gondoskodnak, amelyek mindössze 0,05 mm vastagak - jelenleg a világ legvékonyabb hűtőlapátjai. A folyékony fém hővezető paszta és a vektoros hőcsövek garantálják, hogy a rendszer hosszú távon is stabilan működjön.Megjelenés: 2025 november - Ár: kb. 1 748 000 Ft (4 499 EUR)A Predator Orion 7000 asztali gép a gyártó meghatározása szerint azoknak készült, akik nem elégszenek meg a jóval - csak a legjobb jöhet szóba., legyen szó játékokról, streamelésről vagy AI-feladatokról. A DLSS 4 Multi Frame Generation technológia és az NVIDIA NIM Microservices révén a gép nemcsak játékra, hanem fejlesztésre is alkalmas.A Predator CycloneX 360 hűtőrendszer és a folyadékhűtés 15%-kal hatékonyabb légáramlást biztosít, miközben akár 9°C-kal csökkenti az alaplap hőmérsékletét. A gép akár 128 GB DDR5 RAM-mal, 6 TB SSD-vel és 4 TB HDD-vel is konfigurálható. A Wi-Fi 7 és a Killer Ethernet gondoskodik a gyors és stabil kapcsolatról.Megjelenés: 2026 első negyedév - Ár: kb. 1 555 000 Ft (3?999 EUR)

Acer Predator Orion 7000

Az Orion 5000 az Orion 7000 kistestvére - de csak méretben. Teljesítményben szintén a felső kategóriát képviseli. Az Intel Core Ultra 7 265F processzor és az NVIDIA GeForce RTX 5080 GPU gondoskodik a gyors képkockasebességről és a lenyűgöző grafikáról. A gép akárA CycloneX 360 hűtés, a Wi-Fi 7 és a Killer Ethernet itt is alapfelszereltség. A ház ARGB világítással és újrahasznosított anyagokból készült, így nemcsak látványos, hanem környezetbarát is.Megjelenés: 2026 első negyedév - Ár: kb.?1 166 000 Ft (2 999 EUR)A Predator X27U F8 monitor 26,5 hüvelykes OLED kijelzője WQHD felbontással és elképesztő, 720 Hz-es frissítési gyakorisággal érkezik. A DFR technológia lehetővé teszi a dinamikus váltást a különböző felbontások között, így a monitor mindig a játékhoz legjobban illeszkedő teljesítményt nyújtja.

Acer Predator Orion 5000 és Aethon 550 TKL billentyűzet

A 99% DCI-P3 színtér-lefedettség, a VESA DisplayHDR 500 True Black tanúsítvány és az AMD FreeSync Premium Pro garantálják, hogy a kép mindig éles, kontrasztos és szakadásmentes legyen.Megjelenés: 2026 második negyedév - Ár: kb. 466 000 Ft (1 199 EUR)A Predator Aethon 550 TKL gamer billentyűzet háromféle csatlakozási módot kínál: vezetékes, Bluetooth és 2.4 GHz. Akár 150 órás akkumulátor-üzemidővel rendelkezik, és hot-swappolható kapcsolókkal (kék és piros) érkezik., az RGB világítás pedig billentyűnként testreszabható.A kompakt, tenkeyless kialakítás helyet takarít meg, miközben teljes funkcionalitást kínál. Kompatibilis a Windows Dynamic Lighting rendszerrel, így az eszközök közötti szinkronizáció is zökkenőmentes.Megjelenés: 2025 szeptember - Ár: kb.?50?200 Ft (129 EUR)